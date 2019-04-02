Испания выделит более €1 млн на строительство солнечной электростанции в Чернобыле

Мадрид, 2 апреля. Испания выделит из государственного бюджета более одного миллиона евро на строительство наземной солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили в министерстве экологии страны.

Согласно данным ведомства, деньги будут выделены в рамках сотрудничества с Украиной по Киотскому протоколу. Как пишет РИА Новости, документ говорит о том, что Киев продал свои квоты на выбросы парниковых газов Испании. Поэтому средства от испанского правительства поступят на реализацию целевых экологических проектов на Украине.

Первая солнечная электростанция заработала в Чернобыле в октябре 2018 года. Электростанция расположена на расстоянии около 100 метров от взорвавшегося в 1986 году атомного реактора. В числе главных инвесторов проекта немецкое предприятие Enerparc AG.

Следует отметить, что в радиусе 2,6 тысячи километров вокруг Чернобыля уровень радиации повышен. Однако киевские власти запланировали промышленное освоение района.

Взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. Вскоре после трагедии от лучевой болезни скончался 31 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные. В этом районе была создана зона отчуждения. Население Чернобля и Припяти эвакуировали.