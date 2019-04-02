Экс-вице-президента США повторно обвинили в домогательствах

Москва, 2 апреля. Бывший помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что экс-вице-президент США Джо Байден в 2009 году неподобающем образом прикоснулся к ней и «потерся с ней носами».

По словам женщины, в 2009 году во время мероприятия по сбору денег в Гринвиче «ей стало неловко», когда подошел занимавший тогда пост вице-президента США Байден.

По данным газеты Hartford Courant, Лаппос уточнила, что эти «действия не были сексуального характера», но он схватил ее за голову. Политик подчеркнула, что Байден притянул ее к себе, «чтобы потереться носами». При этом она подумала, что мужчина собирается поцеловать ее в губы.

Напомним, ранее о неподобающем поведении члена Демократической партии рассказала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес. По словам Флорес, в 2014 году Байден в ходе публичного мероприятия приблизился к женщине сзади, а затем поцеловал ее в голову. В интервью ресурсу The Cut Флорес назвала инцидент крайне неловким.