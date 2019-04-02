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В «Аэрофлоте» объяснили отказ взять на борт пассажирку со сломанной ногой

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В «Аэрофлоте» объяснили отказ взять на борт пассажирку со сломанной ногой

Москва, 2 апреля. Представители компании «Аэрофлот» назвали причину, по которой они отказали в полете пассажирке со сломанной ногой.

Девушка приобрела билета на рейс из Москвы в Петербург. По словам представителей «Аэрофлота», при регистрации она указала неверные данные о своем состоянии здоровья. Так, девушка не проинформировала авиакомпанию о том, что ей необходимо особое положение для больной ноги, которую нельзя было сгибать. Поэтому на борту не было подготовлено место с увеличенным пространством для ног, передает РБК со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Представители авиакомпании подчеркнули, что пассажирке было предложено перебронировать билеты, однако вместо этого девушка купила билеты в бизнес-класс на другой рейс.

Ранее пассажир авиакомпании «Аэрофлот» заявил, что во время ожидания рейса съел колбасу, в которой был кусок стекла. 

Автор: Борис Николаев
Источник: РБК
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