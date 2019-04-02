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Пушков отреагировал на слова Климкина о разрыве договора о дружбе с Россией

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Пушков ответил на слова главы МИД Украины об окончании договора о дружбе с Россией

Москва, 2 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Украины Павла Климкина о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщает РИА Новости.

Пушков заявил, что после того как договор утратил силу, статья о признании границ Украины не действует.

«Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, что договор о дружбе и сотрудничестве был подписан президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года. Договор вступил в силу с 1 апреля 1999 года. Через десять лет договор был продлен, сообщает «Газета.ru».

Документ закреплял принципы стратегического партнерства, а также нерушимости границ двух стран. В документе было прописано, что стороны должны были не использовать собственную территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2018 году украинский президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия этого договора. В Москве заявили, что это решение Киева приведет к негативным гуманитарным, социальным и экономическим последствиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение украинских властей о прекращении действия договора не соответствует интересам двух стран.

Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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