СМИ назвали возможную причину крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Москва, 2 апреля. Бизнес-джет Epic LT авиакомпании «Глобус» с совладелицей авиакомпании S7 Наталией Филевой разбился в Германии, по предварительным данным, из-за ошибки пилота, сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, вероятно, пилот допустил ошибку во время посадки. Он снизил скорость до критической отметки, из-за чего воздушная машина свалилась в плоский штопор. Эксперты считают, что после этого летчик не смог контролировать полет, который превратился в падение.

Напомним, что в авиакатастрофе в немецком Эгельбахе разбилась совладелица S7 Group Наталия Филева вместе со своим отцом Валерием Карачевым. По данным «Коммерсанта», женщина совершала турне по Европе на бизнес-джете Gulfstream G550. Однако из-за того, что в Германии посадку необходимо было осуществить на частом маленьком аэродроме, предпринимательница пересела на шестиместный турбовинтовой одномоторный самолет Epic LT.

Представитель Службы безопасности полетов Германии заявил, что перед посадкой пилот не сообщал о каких-либо проблемах на борту, однако через восемь минут после выхода на связь, самолет рухнул на поле в нескольких метрах от аэропорта. После падения воздушная машина загорелась.

Как сообщает «Газета.ru», расследованием авиакатастрофы занимается Немецкое федеральное бюро расследований. В комиссию также войдет сотрудник Межгосударственного авиационного комитета.

Отметим, что погибшая Наталия Филева занимала четвертую строчку рейтинга богатейших женщин России, журнал Forbes оценивал ее состояние в 600 млн долларов.