Посольство РФ в США объявило конкурс на лучший фейк о «российском вмешательстве»

Москва, 2 апреля. Российские дипломаты предложили провести конкурс фейковых новостей о «вмешательстве» России в выборы в США.

«Теперь, когда доклад Мюллера завершен, мы хотели бы объявить о конкурсе лучших фейковых новостей о «российском вмешательстве», — заявили в посольстве России в США.

Напомним, что в конце марта спецпрокурор Мюллер представил итоги своего расследования о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США. Он не обнаружил каких-либо связей между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

Министр юстиции США, генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что полная версия доклада будет отправлена в конгресс в середине апреля. Он подчеркнул, что после этого у всех появится возможность ознакомиться с докладом Мюллера.

Как сообщает «Газета.ru», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала американские власти опубликовать полную версию доклада, чтобы понять на основе чего были сделаны выводы.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп заявил, что не боится публикации доклада Роберта Мюллера, поскольку ему нечего скрывать. Трамп неоднократно подчеркивал, что все выдвинутые обвинения против него являются ложью. Когда расследование было завершено, американский президент обрушился с критикой на демократов, которые продолжили обвинять его в «сговоре» с Россией. Он назвал их «больными людьми», заявив, что они должны понести ответственность за подобные заявления.