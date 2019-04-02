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«Россия» и «Аэрофлот» ввели безбагажный тариф

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«Россия» и «Аэрофлот» ввели безбагажный тариф

Москва, 2 апреля. Авиакомпании  пресс-служба «Аэрофлота» и «Россия» вводят со 2 апреля безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.

В «Аэрофлоте» заявили, что в первую очередь этот тариф появится в направлениях на Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Штутгарт, Дюссельдорф, а также в Венецию, Болонью, Рим, Милан, Неаполь и Верону.

Кроме того, на этих направлениях будут сохранены тарифы, которые включают перевозку багажа. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что введение безбагажных тарифов позволит снизить стоимость билета на 30%.

Отметим, что в авиакомпании «Победа» изменили правила провоза ручной клади. С февраля клиенты могут выбрать какими правилами при провозе багажа им удобнее пользоваться, сообщает RT.

Ранее стало известно, что российские туристы стали чаще летать без багажа. Доля безбагажных билетов на внутренних авиарейсах составляет до 40%. Самыми популярными направлениям являются Сочи, Анапа и Краснодар.

Число безбагажных перелетов в дальнее зарубежье равняется 17%, наиболее часто россияне летают в Ригу, Кишинев, Стамбул и Ларнаку. Также среди заграничных поездок преобладают Берлин, Прага, Жирона, Ларнака, Гюмри и Париж, сообщают «Известия».

Ранее эксперты выяснили, что россияне готовы экономить в отпуске в первую очередь на авиабилетах, экскурсиях и мобильном Интернете. Так, самые дешевые авиабилеты выбирают более 50% респондентов, 15% путешественников готовы ограничить себя в мобильной связи, 11% российских туристов предпочитают экономить на шопинге.

Автор: Борис Николаев
Источник: пресс-служба «Аэрофлота»
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