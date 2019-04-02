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В посольстве РФ назвали цель визита Колокольцева в КНДР

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Глава МВД России прибыл с визитом в КНДР

Пхеньян, 2 апреля. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с визитом в КНДР 2 апреля.

Он проведет проведет в Пхеньяне переговоры с руководителем Министерства народной безопасности КНДР (северокорейская полиция). Российские дипломаты в посольстве РФ в Северной Корее сообщили, что визит пройдет в рамках «планового обмена» между двумя странами по линии правоохранительных органов. Глава МВД России пробудет в КНДР до 3 апреля, сообщает ТАСС.

Напомним, что представители министерства народной безопасности Северной Кореи посетили Москву в декабре 2018 года. Тогда они передали приглашение Колокольцеву нанести визит в столицу страны.

Автор: Борис Николаев
Источник: ТАСС
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