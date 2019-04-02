Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии в США

Нью-Йорк, 2 апреля. Две женщины обвинили американского иллюзиониста Дэвида Блейна в сексуальном насилии. Полиция Нью-Йорка начала расследование. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным источника, в настоящий момент полиция не выдвинула обвинения в отношении иллюзиониста. Представители Блейна также никак не комментируют эту ситуацию.

Напомним, что 45-летний Дэвид Блейн является одним из самых известных иллюзионистов в мире. Он стал известным в конце 1990-х годов, когда участвовал в программе «Уличная магия». Кроме различных фокусов Блейн проводил публичные эксперименты над своим телом. В частности, он находился 44 дня в стеклянном ящике над Темзой, на протяжении недели был погребен в пластиковом гробу, а также двое суток висел в Центральном парке Нью-Йорка вниз головой, сообщает «Газета.ru».

Журналисты New York Times пишут, что в 2004 году в отношении Блейна проводилось расследование. Жительница Лондона обвинила его в сексуальном насилии, однако позже полиция сняла с иллюзиониста обвинения.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении французского режиссера Люка Бессона, которого обвинила в сексуальных домогательствах 40-летняя актриса. Женщина утверждает, что инцидент произошел в 2002 году, при этом после отказа в близости Бессон не утвердил ее на роль в фильме.

Напомним, что прокуратура штат Иллинойс предъявила обвинения в сексуальном насилии исполнителю Ар Келли. По версии следствия, певец совершил часть преступлений в отношении девочек в возрасте от 13 до 16 лет.