Трамп проведет приватную беседу с генсеком НАТО

Вашингтон, 2 апреля. Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы в приватной беседе обсудить вопросы развития Альянса.

Переговоры состоятся в преддверии встречи НАТО на уровне министров иностранных дел, приуроченной к 70-летию организации. Мероприятия пройдут с 3 по 4 апреля в Вашингтоне.

Как сообщала пресс-служба Белого дома, Трамп и Столтенберг проведут приватную беседу перед расширенной двусторонней встречей.

В сообщении отмечается, что стороны «обсудят беспрецедентные успехи НАТО, в том числе недавние возросшие обязательства по распределению бремени между европейскими союзниками, и пути решения текущих проблем развития, стоящих перед Альянсом».

Столтенберг предположил, что среди обсуждаемых с Трампом тем, важным станет вопрос распределения финансового бремени, а так же вопросы распределения нагрузки на страны-члены НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса сообщал, что страны-члены НАТО вложат 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры для американских войск в Польше.

На прошлой неделе НАТО продлила мандат Столтенберга на посту генсека Альянса до 30 сентября 2022 года. Члены организации выразили поддержку работе Столтенберга и подчеркнули его заслуги в области «адаптации и модернизации НАТО и обеспечении пригодности Альянса для будущего».