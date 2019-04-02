Минфин предложил ввести в России новые налоги

Москва, 2 апреля. Министерство финансов выступает за введение новых налогов. Предложено добавить в Налоговый кодекс РФ пять новых глав.

Согласно законопроекту, НК пополнят главы об утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, о гостиничном сборе, о налоге с операторов связи и об экологическом налоге.

Как пишет «Коммерсант», у министерства заняло более года подготовка этого законопроекта. Документ переносит в Налоговый кодекс регулирование основных неналоговых платежей, без изменения ставок и правил уплаты. В ведомстве подчеркнули, что законопроект будут внесен в правительство в ближайшее время.

Отметим, что ранее Минфин внес на рассмотрение законопроект, который предполагает третью амнистию капитала. Проект закона подразумевает, что декларацию на амнистию капитала можно будет подать с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. При этом срок подачи будет изменен в зависимости от принятия закона.

В феврале президент России Владимир Путин предложил ввести налоговые каникулы для физических лиц, контролирующих иностранные компании. Российский лидер заявил, что их необходимо на год освободить от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли иностранных компаний, в том случае, если они в 2019 году станут налоговыми резидентами РФ, сообщает «Газета.ru».

Напомним,что в октябре представители Минфина РФ заявили, что правительство не планирует менять налоги на «роскошь» в течение ближайших шести лет. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что имущественные налоги были существенно подняты для состоятельных людей.