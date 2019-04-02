Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Каракас, 2 апреля. Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Суд также подтвердил запрет оппозиционеру покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении власти.

Суд распорядился передать копию своего решения главе Национального учредительного собрания «с тем, чтобы отозвать парламентскую неприкосновенность» Гуайдо.

Судья также напомнил, что ранее в отношении лидера оппозиции было принято решение о запрете на выезд за границу без разрешения суда. Гуайдо запрет нарушил. Суд вновь подтвердил запрет на выезд за пределы страны до окончания ведущегося против него расследования.

По решению Верховного суда также заблокированы счета Гуайдо на венесуэльской территории.

Оппозиционера признали виновным в неуважении власти. Ему предстоит выплатить в 200 налоговых единиц (10 тыс. боливаров, порядка трех долларов).

Отметим, ранее глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о нарушениях, выявленных в финансовой декларации Гуайдо. В частности, установлено, что оппозиционер совершил более 90 поездок за границу, на что было потрачено около 100 тыс. долларов.

Гуайдо, в свою очередь, отказался называть источник средств на дорогие зарубежные поездки и отверг решение властей Боливарианской Республики, запрещающее ему работать на госслужбе.

В конце января на волне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, потребовав от Каракаса проведения внеочередных президентских выборов. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщал Ридус. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как «один из вариантов решения кризиса» в Республике.

Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщала «Газета.ру». Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран.