УАЗ анонсировал запуск единой платформы для автомобилей

Москва, 2 апреля. Руководство УАЗ объявило о своих планах приступить к выпуску четырех типов кузова на единой платформе: внедорожника, пикапа, фургончика и кузова типа «профи». Выпуск начнется уже в 2020 году.

«У нас простой подход. Бренд УАЗ ― очень нишевый. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах: внедорожник, пикап, кузов «профи» и фургончик. Год запуска ― 2020, это новая платформа», ― заявил генеральный директор «Соллерс» (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов.

По его словам, стоимость нового автомобиля составит около полутора миллионов рублей. Готовый продукт Швецов сравнил с Toyota Land Cruiser Prado, но по «русской цене», пишет RT.

Напомним, что в начале марта Ульяновский автозавод объявил о выпуске обновленного внедорожника УАЗ «Хантер». Стоимость новинки в базовой комплектации с учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» составит 658,8 тыс. рублей.