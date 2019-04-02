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Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

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Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

Лос-Анджелес, 2 апреля. Аналитики Mirror по итогам онлайн-опроса составили рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин. Лидером признана 73-летняя оскароносная британская актриса Хелен Миррен. 

«Серебро» ушло 92-летней королеве Великобритании Елизавете Второй, предпочитающей естественную красоту без использования омолаживающих процедур. «Бронза» досталась 60-летней американской певице Мадонне, сообщает «МИР24».

Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

Первую пятерку замыкают 73-летняя кантри-исполнительница и киноактриса Долли Партон и 72-летняя певица Шер. 

Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

В десятку также попали 84-летняя Джуди Денч, 79-летняя Тина Тернер, 65-летняя Ким Бейсингер, 61-летняя Шерон Стоун и 72-летняя Сьюзан Сарандон.

Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

Самым красивым состарившимся мужчиной назвали 69-летнего обладателя «Золотого глобуса» американского актера Ричарда Гира. В первой тройке с ним оказались 66-летний Лиам Нисон и 65-летний Пирс Броснан.

Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

Ранее россияне выбрали самых популярных деятелей культуры в 2018 году. По данным опроса ВЦИОМ, самым популярным у россиян музыкантом является поп-певец Филипп Киркоров. Как сообщал RT, лидером голосования в рейтинге актеров в очередной раз стал Сергей Безруков. Следом на Безруковым в рейтинге расположился Константин Хабенский, а замыкает тройку популярных актеров Владимир Машков.

Также участники опроса выделили фильм «Движение вверх» и трилогию «Гоголь», а из числа сериалов больше всего голосов набрали «Полицейский с Рублевки» и «Мажор».

Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

Автор: Олеся Волкова
Источник: МИР24
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