Назван рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

Лос-Анджелес, 2 апреля. Аналитики Mirror по итогам онлайн-опроса составили рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин. Лидером признана 73-летняя оскароносная британская актриса Хелен Миррен.

«Серебро» ушло 92-летней королеве Великобритании Елизавете Второй, предпочитающей естественную красоту без использования омолаживающих процедур. «Бронза» досталась 60-летней американской певице Мадонне, сообщает «МИР24».

Первую пятерку замыкают 73-летняя кантри-исполнительница и киноактриса Долли Партон и 72-летняя певица Шер.

В десятку также попали 84-летняя Джуди Денч, 79-летняя Тина Тернер, 65-летняя Ким Бейсингер, 61-летняя Шерон Стоун и 72-летняя Сьюзан Сарандон.

Самым красивым состарившимся мужчиной назвали 69-летнего обладателя «Золотого глобуса» американского актера Ричарда Гира. В первой тройке с ним оказались 66-летний Лиам Нисон и 65-летний Пирс Броснан.

Ранее россияне выбрали самых популярных деятелей культуры в 2018 году. По данным опроса ВЦИОМ, самым популярным у россиян музыкантом является поп-певец Филипп Киркоров. Как сообщал RT, лидером голосования в рейтинге актеров в очередной раз стал Сергей Безруков. Следом на Безруковым в рейтинге расположился Константин Хабенский, а замыкает тройку популярных актеров Владимир Машков.

Также участники опроса выделили фильм «Движение вверх» и трилогию «Гоголь», а из числа сериалов больше всего голосов набрали «Полицейский с Рублевки» и «Мажор».