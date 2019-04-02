Польские священники устроили костер из книг о Гарри Поттере

Варшава, 2 апреля. Группа польских священников (ксендзов) сожгли книги о вампирах, волшебниках и оборотнях. Об этом сообщает фонд «СМС с неба».

Сожжение литературы произошло около одного из костелов Гданьска. Священнослужители считают, что книги якобы противоречат христианскому учению. При этом в число неугодной литературы попали книги про вампиров из серии «Сумерки», произведения о Гарри Поттере, а также другие книги.

«Без духа божьего понять это сложно», — заявил один из участников акции ксендз Ян Кухарский.

#Poland AD 2019: In a religious ceremony, a #Gdańsk church burned "articles related to magic" incl. #HarryPotter & @Twilight books, an African mask, elephant figure and.. a #HelloKitty umbrella.

3 years of conservatives in power and the country is reverting to tribal barbarism.????‍♂️ pic.twitter.com/iBmUbVoat7 — Martin Mycielski???????????????? #FBPE #FBR #Resist (@mycielski) April 1, 2019

Священники сложили книги, а также атрибуты других религий: маски и статуэтки в коробки. Они вынесли ее за приделы костела, а затем подожгли.

«Люди созрели, чтобы это отвергнуть», — подчеркнул Кухарский.

По его словам, люди, «лишенные божьего духа», не видят как эти книги «мешают в жизни с богом».

Отметим, что пользователи социальных сетей назвали действия священников «фанатичным мракобесием». Они считают, что ксендзы действуют подобно инквизиторам.

Ранее редкий экземпляр первого романа о Гарри Поттере продали в Лондоне за 70 тысяч евро. Книга была напечатана в числе первых 500 экземпляров. Она содержала многочисленные ошибки. При этом 300 экземпляров этого тиража были отданы библиотекам. Аукционный дом изначально оценивал книгу в пределах от 40 тысяч до 60 тысяч евро, однако во время торгов ее стоимость увеличилась, сообщают «Известия».

Напомним, что всего серия книг о Гарри Поттере состоит из семи частей.