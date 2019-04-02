Актер из «Улицы разбитых фонарей» скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. После продолжительной болезни скончался актер Александр Васильев, многие годы проработавший на киностудии «Ленфильм».

Российскому зрителю артист известен по фильмам «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Барабаниада», «Гадкие лебеди», «Фауст», «Вишневый сад». Многие вспомнят его по эпизодическим ролям в популярных сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», сообщает Пятый канал.

Последней его ролью стала работа в сериале «Мажор-3» в 2018 году.

Прощание с Васильевым состоится в среду, 3 апреля, в четвертом павильоне «Ленфильма» в 11.00. Как сообщает НСН, отпевание пройдет в храме Смоленской Иконы Божьей матери. Похоронят актера на Смоленском кладбище.

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым, и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг», — говорится в сообщении киностудии «Ленфильм».

«Ленфильм» выразил соболезнования родным и близким актера.

В конце марта, как сообщало Федеральное агентство новостей, в Тбилиси скончался грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, прославившийся благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви». Актер ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Мгалоблишвили особенно ярко удавалось исполнять роли злодеев. Последними его работами стали роли в сериалах «По имени Барон», «Спецназ» и «Спецназ 2».

Последний сериал с его участием вышел в 2011 году.