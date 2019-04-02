Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Париж, 2 апреля. Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.

Первое место в списке занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, чей годовой доход составляет около 130 миллионов евро в год (до вычета налогов). В эту сумму включена не только зарплата футболиста в клубе, но и рекламные контракты.

Второе место занимает главный соперник Месси – Криштиану Роналду. Он получает в год 113 миллионов евро. Третье место получил бразилец Неймар, зарабатывающий 91,5 миллионов евро в год.

Лидеро по доходу среди футбольных тренеров стал Диего Симеоне, тренирующий мадридский клуб «Атлетико». В год он получает около 41 миллиона евро. Это немногим больше годового дохода футболиста Гарета Бейла, который занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков.