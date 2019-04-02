Главы МИД России и Абхазии обсудили вопросы двойного гражданства

Москва, 2 апреля. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вместе со своим абхазским коллегой Дауром Кове на встрече в Москве обсудили вопросы двойного гражданства.

По словам Кове, российская сторона готовит соглашение, которое предусматривает механизм по предоставлению упрощенного гражданства.

Отметим, что глава МИД Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом 31 марта. Во время переговоров стороны подняли вопросы двухсторонней повестки, а также укрепления международных позиций Абхазии.

Ранее стало известно, что Крым и Абхазия будут связаны морским сообщением. Об этом на конференции, которая была приурочена к пятилетнему возвращению полуострова в состав РФ заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Взаимоотношения Абхазии и Крыма выходят на новый уровень. Уверен, что в ближайшие годы наши курорты будут надежно связаны морским сообщением», — заявил Хаджимба.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в декабре 2018 года подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией. Документ был разработан для реализации российско-абхазского межгосударственного договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

Отметим, что товарооборот между Россией и Абхазией в 2018 году вырос на 2% процента. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Абхазией носят стратегический и союзнический характер.