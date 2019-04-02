Начались съемки художественного фильма о Юлии Началовой

Москва, 2 апреля. Режиссер Наталья Филатова снимает полнометражный художественный фильм о жизни и гибели певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.

Как сообщает портал «Вокруг.кино», о начале съемок фильма под названием «Буду рядом…», в основу которого лягут события из жизни Началовой, стало известно в понедельник. Режиссером выступает Наталья Филатова, продюсирует картину Андрей Загорский.

По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль. По данным издания, в СМИ просочились подробности о съемках финальной сцены картины: она была снята в московском аэропорту.

Ранее сообщалось, что медики восстановили полную картину болезни и смерти Началовой. По их данным, первой причиной ухудшения состояния артистки стала подагра, от которой артистка страдала несколько лет. Болезнь привела к образованию тофусов на руках, которые певица пыталась скрыть перчатками. По словам специалистов, друг на друга наложились не вполне здоровое похудение Началовой и инфекция после пластической операции. Обострили ситуацию нарушение питания, графика сна и стресс, сообщала «Газета.ру».

Сердце Юлии Началовой остановилось 16 марта. Певице было 38 лет.

Артистка попала в больницу в начале марта. Московские врачи сообщили, что Началова была в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Врачи боролись за жизнь певицы, сделали операцию, но сердце исполнительницы не выдержало нагрузок. Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила, что согласно результатам вскрытия Началова умерла из-за сепсиса.