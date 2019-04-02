Врач рассказала об опасности гематогена для здоровья

Москва, 2 апреля. Россиянам лучше воздержаться от употребления гематогена, поскольку никакой пользы этот продукт не приносит, но и наоборот — может быть опасен для здоровья. Об этом заявила аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина.

Бандурина в эфире «Говорит Москва» выразила недоумение от привычки россиян, покупать гематоген.

«Меня шокирует эта привычка, гематоген входит в тот список продуктов, который я категорически не рекомендую употреблять вообще», — заявила она.

Врач объяснила свои слова тем, что сегодня батончик уже не содержит бычью кровь, как это было в СССР, а «состоит в основном из сахара и других наполнителей». Она подчеркнула, что данный продукт не приносит никакой пользы, это обыкновенный снек, быстро утоляющий голод и резко повышающий уровень глюкозы, что «позволяет испытать определенное удовольствие».

По словам гастроэнтеролога, в советское время употребление «того старого гематогена» было оправдано тем, что многие испытывали нехватку железа и, как следствие, анемию.

«Сейчас ситуация изменилась. Сейчас от сладких продуктов начинает вздувать животы, развивается дисфункция ЖКТ, и как следствие — аллергия», — заявила специалист.

Бандурина добавила, что бычья кровь действительно полезна, но в виде, к примеру, кровяной колбасы. При недостатке белка употребление правильно обработанной крови, богатой белками, железом и витаминами продуктами, будет иметь пользу.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», международная научная группа выяснила, что употребление горячего чая связано может привести к возникновению рака пищевода. По словам ученых, ежедневное употребление более 700 мл чая температурой более 60 градусов Цельсия повышает риск развития этого заболевания на 90%. Чтобы избежать развития рака пищевода ученые порекомендовали ждать, пока горячий напиток остынет.