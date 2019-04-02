NASA планирует высадить двух астронавтов на Луну после 2024 год

Вашингтон, 2 апреля. Специалисты NASA планируют осуществить высадку двух и более человек на Луну после 2024 года. Об этом заявил глава управления Джеймс Брайденстайн.

По его словам, одним из вариантов высадки астронавтов на лунную поверхность может быть спускаемый модуль на двух человек. Кроме того, специалисты планируют задействовать поднимающийся модуль.

«Конечная задача заключается в обеспечении возвращения [США] на Луну на постоянной основе», — заявил Брайденстайн.

Глава NASA отметил, что в 2024 году планируется высадка одного астронавта на поверхность Луны. Однако в дальнейшем рассматривается возможность десантирования двух и более экипажей на естественный спутник Земли. Брайденстайн подчеркнул, что для этого будут использоваться возможности многофункционального центра командования и обслуживания Lunar Gateway, которые позволят осуществить одновременную высадку двух экипажей.

Он напомнил слова вице-президента США Майкл Пенса, который заявил, что «следующий мужчина или первая женщина, которая высадятся на Луне будет из США».

Напомним, что Брайденстайн ранее заявлял, что проект освоения Луны, который разработали в США, будет включать целую инфраструктуру, связывающую Землю и Луну, сообщает «Газета.ru».

Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от NASA «любыми средствами» отправить американских астронавтов к Луне за пять лет. Проект бюджета США на 2020 год включает себя пункт, который предполагает высадку к 2028 году людей на Луну. Американские власти называют эти планы этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.