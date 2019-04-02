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Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google

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Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google

Москва, 2 апреля. Пользователи по всем миру жалуются на перебои в работе сервисов Google, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть жалоб на перебои приходится на 15.41 по времени восточного побережья США (22.41 по московскому времени). Пользователи оставляли жалобы на работу почтового сервиса Gmail, Google Drive и Google Hangouts.

Большего всего сообщений поступило от жители Соединенных Штатов. На «втором месте»  — отчеты о неполадках из стран Латинской Америки, Европы и Азии. 

Российские пользователи также столкнулись с проблемами при работе с сервисами Google. Жалобы поступали из Москвы, Казани и Самары.

Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google

Ранее в понедельник стало известно о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте». Было обнаружено, что голосовые сообщения пользователей находятся в открытом доступе — их можно найти при помощи поиска в разделе «Документы», введя в качестве запроса «audiocomment.3gp».

Как сообщает «Газета.ру», пользователи «ВКонтакте» использовали неофициальные приложения для работы с аудиосообщениями, что и стало причиной сбоя. Для дальнейшего разбирательства администраторы ВК пообещали оперативно выключить поиск по таким документам. В компании настоятельно советовали использовать только официальные приложения «ВКонтакте».

Автор: Олеся Волкова
Источник: Downdetector
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