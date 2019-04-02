Эстония закупила у Нидерландов подержанные БМП на 113 млн евро

Таллин, 2 апреля. Главный штаб Сил самообороны Эстонии заявил, что армия страны получила 44 БМП CV90, которые были закуплены в Нидерландах.

«Эстонская армия получила все 44 купленные в Нидерландах боевые машины пехоты CV90. Техника передана военным частям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что боевые машины пехоты произведены в Швеции. Они не являются новыми, поскольку некоторое время эксплуатировались, однако находятся в хорошем состоянии. Эти БМП стоят на вооружении у Норвегии, Дании, Швейцарии, Нидерландов, Финляндии и Швеции.

Отметим, что контракт между Эстонией и Голландией был заключен в конце 2014 года. Его сумма составила 113 млн евро.

Ранее департамент оборонных ресурсов Эстонии составил список из 2,7 тысяч единиц частной автомобильной техники, которую можно использовать в случае боевых действий. Генеральный директор департамента Маргус Паэ заявил, что власти могут изъять автомобильную технику в крайнем случае, когда собственные ресурсы страны будут исчерпаны. Он подчеркнул, что владелец транспортного средства, включенного в этот список, обязан будет передать его военным с полным баком топлива.

Отметим, что департамент оборонных ресурсов включил в этот список грузовики, автобусы и бульдозеры. Эта технику можно использовать для рытья траншей, создания барьеров и эвакуации населения.

Ранее стало известно, что глава Эстонии Керсти Кальюланд посетит Россию. Она прибудет с визитом в Москву 18 апреля, чтобы принять участие в церемонии открытия здания посольства Эстонской Республики, сообщает «Газета.ru».