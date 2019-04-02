Парламент Великобритании вновь отверг альтернативные варианты Brexit

Лондон, 2 апреля. Британские парламентарии вновь не смогли выбрать из четырех вариантов Brexit, поэтому самым популярным вариантом останется выход из Евросоюза при сохранении членства Британии в таможенном союзе.

Парламентарии решали этот вопрос во вторник вечером. Это второе подряд голосование, во время которого депутаты не смогли прийти к соглашению. Так, 29 марта они в третий раз не поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй. При этом к 12 апреля Лондон должен представить план выхода из Евросоюза. В противном случае страна покинет это объединение в тот же день.

Отметим, что 276 депутатов проголосовали против выхода из ЕС с соглашением, которое подразумевает членство Британии в таможенном союзе. Это предложение поддержали 273 депутата. При этом вынос любого соглашения на британский референдум поддержали 280 депутатов, против проголосовали 292 парламентария.

Также большинство парламентариев отвергли сценарий, по которому Великобритания остается членом Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли.

Четвертый вариант предполагал, что парламент страны получит дополнительные права, по которым он сможет обязать правительство обратиться к ЕС для продления срока Brexit. Такой сценарий возможен, если соглашение не будет согласовано за два дня до 12 апреля. В противном случае властям Британии необходимо будет выходить из ЕС без соглашения или отзывать заявку на выход из Brexit. Однако за этот вариант проголосовал 191 парламентарий, против высказались 292 депутата.

Ситуация по выходу Великобритании из Brexit будет вновь обсуждаться на заседании кабинета министров, сообщает «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует из-за Brexit перевести на свою территорию спутники навигации Galileo.