Помпео и глава МИД Румынии обсудили «российскую агрессию» в Черном море

Вашингтон, 2 апреля. Госсекретарь США Майкл Помпео и его румынский коллега Теодор Мелескану провели встречу в Вашингтоне, где обсудили ситуацию в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Они предметно говорили о российской агрессии в Черном море и роли Румынии в содействии безопасности и стабильности Черноморского региона​​​», ― гласит заявление пресс-службы госдепартамента США.

Также в американском ведомстве сообщили, что на встрече была отмечена важность усилий Румынии в борьбе с коррупцией. Как отметили в Вашингтоне, коррупция в Румынии не только «подрывает ее демократические институты», но и «способствует пагубному варианту противника».

Отметим, что «российской агрессией в Черном море» власти США называют провокацию украинских боевых кораблей в Керченском проливе, которая имела место в прошлом году.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.