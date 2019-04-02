Тутберидзе рассказала, с какими сложностями столкнулась Загитова в прошедшем сезоне

Москва, 2 апреля. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, с какими сложностями пришлось столкнуться фигуристке Алине Загитовой за прошедший сезон.

В этом сезоне Загитова стала второй в финале Гран-при и на чемпионате Европы, а также одержала победу на чемпионате мира в Японии.

Как рассказала тренер в эфире программы «Познер» на Первом канале, Загитова столкнулась со сложностями в минувшем сезоне из-за физиологических изменений. По ее словам, за этот год фигуристка превратилась из девочки в маленькую женщину, в связи с чем менялось ее тело.

«Когда мы провожаем фигуристок в отпуск, мы никогда не знаем, что к нам вернется. Нагрузки падают — организм свою энергию направляет в рост чего-то», — пояснила она.

При этом Тутберидзе призналась, что золото Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме стало самой сложной наградой в ее тренерской карьере, передает RT. По словам тренера, ей пришлось опять себе доказывать, что она сможет привести Алину к медали.

«Наверное, это была самая сложная медаль», — заявила Тутберидзе.

Отметим, на прошлой недели пользователи соцсетей негативно отреагировали на пост в Instagram российской фигуристки Евгении Медведевой, в котором она подвела итоги прошедшего в Японии чемпионата мира. Подписчиков фигуристки возмутил тот факт, что она не поблагодарила бывшего тренера — Тутберидзе.

В частности, один из пользователей заявил, что поддержка Этери на Олимпиаде в Пхенчхане — «единственное настоящее, что в жизни было».

Напомним, ранее источник Федерального агентства новостей в окружении фигуристок рассказал об отношениях Загитовой и Медведевой. По его словам, спортсменки общаются, между ними есть конкуренция, но сложностей нет.