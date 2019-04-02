В NASA рассказали, к чему привело испытание Индией противоспутниковой ракеты

Вашингтон, 1 апреля. Испытание Индией противоспутниковой ракеты привело к появлению 400 фрагментов космического мусора, который представляет опасность для МКС. Об этом заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Журналисты спросили у него о последствиях поражения индийского спутника ракетой перехватчиком.

«Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос», — заявил Брайденстайн.

Он подчеркнул, что специалисты NASA выявили, что за один день испытаний появилось 400 фрагментов космического мусора.

«Около 60 фрагментов отслежено. Из этих 60-и 24, как мы знаем, движутся выше апогея [орбиты] МКС», — отметил Брайденстайн.

Директор NASA отметил, что из-за космического мусора опасность для международной космической станции возросла на 44%. При этом он подчеркнул, что американские астронавты и сама станции находятся в безопасности. В случае необходимости специалисты NASA готовы осуществить корректировку орбиты, отметил он.

Напомним, что 27 марта Индия сбила спутник-мишень на высоте около 300 км. После этого премьер-министр страны Нареандра Моди заявил, что Индия «вошла в число великих космических держав», сообщает «Газета.ru».

Оружие, которым сбили спутник, было разработано специалистами Индийской организации космических исследований и разработок.

Отметим, что российские ученые изобрели уничтожитель отработавших спутников на орбите Земли. Устройство способно перерабатывать спутники, вышедшие из строя на орбите Земли. Предварительная стоимость создания аппарата составляет в 7,5 млн. рублей.