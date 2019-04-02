Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали за допинг

Вашингтон, 1 апреля. Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение о пожизненной дисквалификации российского бойца Руслана Магомедова в участии в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Причиной стало нарушение им антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства.

Ранее Магомедова уже наказывали за нарушение антидопинговых правил, в частности он был дисквалифицирован на два года в 2016 году. Допинг-проба в октябре 2018 года вновь выявила наличие запрещенных веществ в организме спортсмена. А в феврали 2019 года Магомедов отказался завершать процесс по сдаче пробы. Как пишет ТАСС, боец не планирует оспаривать решение антидопинговой организации.

«Решение было предсказуемо. Руслан не планирует его опротестовывать», ― сообщил собеседник агентства.

Как отметили в USADA, дисквалификация Магомедова будет отсчитываться с 5 ноября 2018 года. Сам Магомедов не выступал в UFC с 2015 года, пишет «Газета.ру».