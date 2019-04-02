Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России

Вашингтон, 2 апреля. Американская администрация хочет сотрудничать с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, Вашингтон всегда ищет любые возможности, чтобы найти представляющие взаимный интерес сферы, в которых США могли бы работать с Россией.

Он напомнил, что Москва и Вашингтон эффективно сотрудничали по вопросам контртерроризма. Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Ранее министерство юстиции США опубликовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы «российского вмешательства» в выборы. Спецпрокурор заявил, что ни американский лидер Дональд Трамп , ни члены его предвыборного штаба не состояли в сговоре с Россией. В Минюсте США заявили, что американский президент не оказывал никаких препятствий этому расследованию. Однако в документе говорится, что Россия якобы пыталась «вмешаться» в избирательный процесс через организацию, которую в США называют «Агентством интернет-расследований».

Отметим, что Майк Помпео обвинил Россию в якобы «вмешательстве» в выборы в США с 2004 года. При этом Помпео не привел никаких доказательств своих слов. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что из заявлений госсекретаря США можно сделать вывод, что «Россия вмешивается в американские выборы с тех пор, когда он еще в школу ходил».

В беседе с Федеральным агентством новостей член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов заявил, что всему миру известно, что «российское дело» спецпрокурора Мюллера является пустышкой.