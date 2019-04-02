МИД РФ обвинил США в срыве работы ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

Москва, 2 апреля. Представитель Соединенных Штатов без объяснения причин заблокировал принятие доклада по итогам работы группы экспертов ООН, разрабатывавших меры по предотвращению гонки вооружений в космосе, сообщается в заявлении МИД РФ.

В Женеве завершилась работа группы правительственных экспертов, целью которой было создание международного договора по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). В частности, речь шла о юридическом регулировании размещения оружия против орбитальных объектов.

В последний день рабы участникам мероприятия удалось прийти к компромиссу при создании итогового доклада, однако «эксперт США заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин».

В МИД РФ отметили, что Вашингтон стремится к полному доминированию в космосе и является «ярым противником российских инициатив по ПГВК». Так, ранее Штаты приняли решение о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году. Действия США в МИД РФ назвали «деструктивным шагом».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона, несмотря на действия американских коллег, продолжит «последовательно проводить политику предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

Москва призвала все остальные страны последовать ее примеру.

Отметим, ранее МИД РФ предостерег Индию от участия в гонке вооружений в космосе после противоспутниковых учений этой страны. В ведомстве отметили, что действия Индии во многом стали результатом деградации в сфере контроля над вооружениями, к которой привела политика США.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобная политика Белого дома заставляет другие страны задуматься над совершенствованием своих потенциалов для укрепления национальной безопасности.