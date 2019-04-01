Белоруссия получит от России $600 млн на погашение задолженности перед Москвой

Москва, 1 апреля. Россия передаст Белоруссии 600 миллионов долларов в качестве кредита для погашения текущего долга. Как сообщил российский министр финансов Антон Силуанов, сейчас обе стороны ведут переговоры для подписания соответствующего межгосударственного соглашения.

Кроме того, по словам Силуанова, еще до конца месяца Белоруссия может получить седьмой транш для обеспечения сбалансированности бюджета. Ранее сообщалось, что Евразийский фонд стабилизации и развития может выделить Минску транш в размере 200 миллионов долларов, так как все условия для его получения были выполнены.

В 2015 году Россия провела маневр в нефтяной отрасли, который предусматривал постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение налога на ее добычу. Этот шаг вызвал охлаждение отношений между Москвой и Минском; в частности, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия из-за налогового маневра лишилась 3,4 миллиардов долларов с момента его реализации.

Ранее было обнародовано постановление Совета министров Белоруссии, согласно которому Минск в ближайшие два года разместит государственные облигации в России в сумме до 30 миллиардов российских рублей.

Напомним, Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе Лукашенко обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.