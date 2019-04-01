В Пентагоне потребовали «безусловного» отказа Турции от С-400

Вашингтон, 1 апреля. Пентагон отказывает Турции в поставке F-35 до тех пор, пока не будет безусловного решения Анкары отказаться от поставок российских систем ПВО С-400, говорится в сообщении министерства обороны США.

«Пока не будет безусловного решения Турции отказаться от поставок С-400, поставки и деятельность, связанная с предоставлением Турции оперативного потенциала, связанного с F-35, прекращена», — говорится в заявлении американского военного ведомства.

При этом в Пентагоне добавили, что диалог с Анкарой по данному вопросу продолжается.

Для того, чтобы цепочка поставок при создании F-35 не прекратилась после вывода Анкары из программы создания самолета, Пентагон разрабатывает «вторичные источники» поставок деталей, которые ранее планировалось производить в Турции.

Ранее американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который запрещает передачу Турции F-35. Согласно документу, ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Анкара не сможет гарантировать отказ от покупки ЗРС С-400 у Москвы.

Анкара в ответ потребовала от Вашингтона вернуть потраченные деньги, если соглашение будет разорвано.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что вопрос поставки комплексов С-400 закрыт. Более того, он сообщал, что после завершения поставок С-400, Турция рассмотрит вопрос о покупке у России новейших комплексов С-500.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов. Поставки начнутся в октябре 2019 года. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.