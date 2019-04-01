СМИ сообщили о разногласиях в расследовании крушения Boeing в Эфиопии

Вашингтон, 1 апреля. Американская пресса сообщает о разногласиях между экспертами из США и Эфиопии, которые ведут расследование по факту крушения Boeing-737 MAX 8 в африканской стране.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, американские эксперты недовольны тем, что их эфиопские коллеги допускают задержки при предоставлении данных, полученных при расшифровке «черных ящиков» разбившегося самолета. Также американцев заявили, что специалисты из Эфиопии «держатся замкнуто» в отношении к экспертам из других стран.

В свою очередь, следователи из Эфиопии обвинили американцев в попытке контролировать содержание предварительного доклада о причинах катастрофы.

Стоит отметить, что все претензии были высказаны в частном порядке. В публичных выступлениях американские специалисты заявили, что удовлетворены ходом расследования.

«Мы испытываем глубокое уважение к правительству Эфиопии. В качестве участника расследования мы выполняем все международные протоколы», ― приводит издание слова одного их представителей корпорации Boeing.

Также представитель компании заявил, что сообщения о том, что некоторые сотрудники корпорации Boeing пытаются повлиять на содержание доклада о причинах катастрофы или ускорить его публикацию. По предварительным данным, в готовящемся докладе будет отмечено сходство между обстоятельствами катастрофы лайнера компании Ethiopian Airlines и самолетом компании Lion Air в Индонезии.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился Boeing-737 Max 8, на борту которого находились 157 человек. В трагедии никто не выжил.

При схожих обстоятельствах потерпел крушение самолет этой же модели в Индонезии в ноябре прошлого года. После этого эксперты выступили с заявлением о небезопасности данных бортов. Большинство стран мира запретили этим самолетам находиться в своем воздушном пространстве.