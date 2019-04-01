Российские военные передали гумпомощь жителям провинции Хама в Сирии

Хама, 1 апреля. Российские военные передали нуждающимся жителям сирийской провинции Хама гуманитарную помощь, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию: нуждающимся жителям населенного пункта Ниха провинции Хама выдали 500 продовольственных наборов.

В общей сложности представители ЦПВС провели в Сирии 2091 гуманитарную акцию.

В ЦПВС также добавили, что на сегодняшний день в САР уже восстановлено 31485 жилых дома, 152 медицинских и 838 образовательных учреждений, отремонтировано 1026,3 км автомобильных дорог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что делегация из французской школы имени Шарля де Голля посетила древний город Пальмира, находящийся в центре сирийской пустыни, чтобы оценить масштаб разрушений, причиненных террористами.