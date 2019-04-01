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Внешний вид певицы MакSим на концерте в Стерлитамаке расстроил фанатов

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Внешний вид певицы MакSим на концерте в Стерлитамаке расстроил фанатов

Москва, 1 апреля. Певица МакSим расстроила поклонников из Стерлитамака: после концерта зрители делились впечатлениями, обращая внимание на небрежный вид исполнительницы.

Концерт в Башкирии прошел 29 марта. Один из зрителей выложил в Сеть видео с выступления певицы в Стерлитамаке. Пользователи обратили внимание на то, что певица «была пьяной, неухоженной». 

«Лицо все опухшее. Той МакSим совсем уже нет. Сказали, что с 14.00 в отеле уже пила. После концерта осталась на фуршет и в гостиницу приехала совсем никакая», — цитирует Пятый канал зрителей концерта.

Некоторые из поклонников вступились за певицу и предположили, что она сильно переживает из-за разрыва с возлюбленным. Другие выразили мнение, что с девушкой все в порядке, просто запись выступления была сделана с неудачного ракурса.

К концу выступления у певицы, выступавшей без фонограммы, пропал голос. Ей на помощь пришли зрители, которые поддержали ее хоровым пением. 

Неделей ранее МакSим обратилась к своим поклонникам в соцсетях, чтобы опровергнуть слухи о своем новом романе. Как сообщает «Газета.ру», певица сообщила, что рассталась с бойфрендом, покончив «с долгосрочными и нездоровыми отношениями в своей жизни». При этом она пожаловалась, что после разрыва у нее «нервы ни к черту, здоровье тоже, и пустота в душе». 

Автор: Олеся Волкова
Источник: Пятый канал
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