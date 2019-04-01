«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения пользователей из общего доступа

Москва, 1 апреля. Администрация социальной сети «ВКонтакте» убрала из публичного доступа голосовые сообщения пользователей, которые были загружены через неофициальные приложения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В этот понедельник было обнаружено, что голосовые сообщения пользователей находятся в открытом доступе – их можно найти при помощи поиска в разделе «Документы», введя в качестве запроса «audiocomment.3gp».

В компании отметили, что речь не идет об уязвимости, так как соцсеть не хранит голосовые сообщения пользователей в открытом доступе. Те же сообщения, которые были найдены в открытом доступе, загружены пользователями при помощи неофициальных приложений. Более того, в пресс-службе компании добавили, что «ВКонтакте» не использует файлы типа audiocomment.3gp для голосовых сообщений и посоветовали пользоваться только официальными приложениям соцсети.

«Команда «ВКонтакте» оперативно удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили через сторонние неофициальные приложения. Всего было удалено около 2 тысяч файлов», ― говорится в сообщении ВК.

Напомним, что в феврале «Вконтакте» анонсировала собственный сервис для обмена короткими видео, который станет аналогом китайской TikTok. Он будет представлять собой отдельное приложение, интегрированное в ВК, и появится не раньше лета 2019 года. Сервис позволит записывать непродолжительные видеоролики и делиться ими с друзьями. При этом пользователи смогут выполнять отдельные задания от команды «ВКонтакте» — делать совместные видео, устраивать различные соревнования и баттлы.