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В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

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В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Алеппо, 1 апреля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, действующий на всей территории Сирии.

За минувшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйсети-Искандер провинции Латакия, юго-западнее Ниха, Ниха провинции Хама, Алеппо провинции Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские силы безопасности во время прочесывания южного региона Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе американские ракеты TOW, принадлежащие террористическим организациям. Военные изъяли большое количество боеприпасов американского производства, самодельные ракеты, минометы, пусковые установки, пулеметы 10 различных размеров и типов, автоматические винтовки и гранаты. 

Автор: Олеся Волкова
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