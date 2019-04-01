Бывшего министра Башкирии задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Уфа, 1 апреля. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии сообщила, что правоохранительными органами был задержан бывший вице-премьер и министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), по факту превышения должностных полномочий должностными лицами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан при реализации земельных участков», ― сообщает пресс-служба ведомства.

Гурьев с 2016 года курировал экономический блок руководства республики. В октябре 2018 года он ушел в отставку. Следствие располагает данными о том, что Гурьев в ноябре 2015 года превысил свои полномочия и организовал продажу ООО «Группа компаний СУ-10» двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тыс. кв. м. в обход закона о конкурсных процедурах. Кроме того, стоимость этих участков была занижена вдвое, а само ведомство Гурьева не имело права распоряжаться этими участками.

Следователи полагают, что в результате действий обвиняемого, Башкирия недополучила около 27 миллионов рублей. Сам Гурьев сейчас задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ФСБ за год возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией.