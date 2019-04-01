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Американский подросток открыл стрельбу в школе Аризоны

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Американский подросток открыл стрельбу в школе Аризоны

Прескот (США), 1 апреля. Подросток устроил стрельбу в одной из школ американского штата Аризона, выстрелив в своего сверстника, сообщает отдел по вопросам образования города Прескот.

В заявлении, опубликованном в Facebook школьного округа города Прескот, сообщается, что утром 1 апреля молодой человек пронес на территорию учебного заведения пистолет и ранил другого ученика.

Нападавшего сразу же заблокировали, вскоре его задержала полиция. Помощь в задержании подростка оказал один из сотрудников школы. 

«Похоже, что это была преднамеренная атака, специально предназначенная для пострадавшего студента», — говорится в заявлении.

Раненого ученика доставили на вертолете в клинику. О других пострадавших не сообщалось.

После инцидента занятия в школе были отменены. В администрации сообщили, что они возобновятся утром во вторник по обычному расписанию. 

«Округ будет работать с правоохранительными органами для проверки протоколов безопасности и чрезвычайных ситуаций. Консультанты будут доступны для общения со студентами и оказания любой необходимой поддержки», — говорится в заявлении.

Как уточняют «Известия», инцидент в Аризоне произошел немногим более года спустя после трагедии в школе в городе Парклэнд, где подросток открыл стрельбу из винтовки по учащимся и преподавателям. Жертвами той трагедии стали 17 человек, еще 15 пострадали.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Prescott School District
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