Орешкин рассказал о запуске системы электронных виз в России 

Москва, 1 апреля. Пилотный проект въезда в Россию по электронным визам планируется запустить уже в 2020 году, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По словам министра, ожидается, что система электронных виз будет запущена в начале 2020 года. Орешкин заверил, что его ведомство будет делать «все, чтобы она работала эффективно».

Министр уточнил, что в настоящее время вопрос внедрения системы электронных виз активно обсуждается и прорабатывается как с региональными властями, так и с органами безопасности. Он подчеркнул, что систему необходимо «очень четко отработать», поскольку это касается сферы безопасности, передает KP.RU.

Напомним, с 1 августа прошлого года упрощенный визовый режим начал действовать на Дальнем Востоке. Электронная виза доступна гражданам 18 государств, среди них, к примеру, Индия, Китай, ОАЭ и Япония. Летом система начнет действовать в Калининградской области.

В прошлом году во время чемпионата мира по футболу, который проходил на территории России, использовался Fan-ID — фактически аналог электронных виз.

Отметим, в конце прошлой недели стало известно, что Россия и Турция решат вопрос об отмене виз для тех граждан, у которых есть служебные и специальные паспорта. Как сообщала «Газета.ру», либерализация визового режима затронет также профессиональных водителей, которые участвуют в международных перевозках.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что данный вопрос решится уже в ближайшее время.