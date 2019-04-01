Американские СМИ назвали «монстром» российский истребитель МиГ-29

Москва, 1 апреля. Американские военные эксперты высоко оценили возможности российского многоцелевого истребителя МиГ-29 после публикации видео учений ВКС РФ в Астраханской области. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Эксперты напомнили, что истребитель четвертого поколения МиГ-29 был создан в качестве ответа американскому F-16 Fighting Falcon. При этом после создания МиГ-29 было произведено несколько новых модификаций самолета, благодаря чему он превратился в многоцелевой истребитель, обладающий вооружением класса «воздух-поверхность».

Авторы публикации называют российский самолет «монстром», подчеркивая, что он имеет важное значение для Воздушно-космических сил Российской Федерации. Американские эксперты отмечают, что МиГ-29 способен успешно выполнять широкий спектр задач, в числе которых патрулирование воздушного пространства и поддержка наземных механизированных частей и подразделений. Кроме того, истребитель обладает большим потенциалом модернизации, а также активно экспортируется во множество стран мира.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 производится с 1982 года. Самолет был принят на вооружение в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении множества стран. По классификации НАТО МиГ-29 получил обозначение «Fulcrum-A». Первый международный показ МиГ-29 произошел во время визита советских самолетов в Финляндию в июле 1986 года. В сентябре 1988 года МиГ-29 был продемонстрирован на авиасалоне в Фарнборо в Великобритании.