Испытания новой противоспутниковой ракеты сделали Индию «страной-изгоем» для РФ

Нью-Йорк, 1 апреля. Индия успешно провела испытания собственной противоспутниковой ракеты. По мнению обозревателя американского портала Global Research Эндрю Корыбко, Индия рассчитывала таким образом послать сигнал Китаю и России, чтобы приняли ее в так называемую «космическую суперлигу». Однако реакция Москвы оказалась весьма прохладной. Американский журналист полагает, что Индия в глаза России перестала быть надежным партнером и стала «страной-изгоем».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на прошлой неделе сообщил об успешных испытания противоспутниковой ракеты ASAT, которая смогла поразить находившийся на орбите Земли спутник. Моди назвал эти испытания «историческим событием», которое поместило Индию на уровень «космических супердержав», у которых есть подобное вооружение. Ранее список этих держав состоял всего лишь из трех строчек: США, Россия, Китай.

С точки зрения американских СМИ, одной из целью данных испытаний является повышение рейтинга самого Моди, который рассчитывает, что его переизберут на пост премьера страны. Кроме того, индийский политик, по мнению Корыбко, хочет продемонстрировать возможности страны соперникам Индии в регионе: Пакистану и Китаю, что, вероятно, может быть положительно воспринято американскими союзниками.

Однако российская реакция на это событие отличалась от того, что, по мнению обозревателя, ожидал Нью-Дели. Корыбко пишет, что Россия сейчас придерживается стратегии баланса в отношении различных сил в азиатском и африканском регионе. В частности, ранее Россия предложила выступить в качестве посредника между Индией и Пакистаном, что нашло поддержку в Исламабаде, но не встретило понимания в Нью-Дели.

Что же касается ракетных испытаний, то российское оборонное ведомство отметило, что Индия не ставила своей целью угрожать подобными шагами какой-либо стране, и напомнило, что индийское руководство придерживается курса по неразмещению оружия в космическом пространстве. Однако сам факт подобных испытаний Москва назвала следствием «существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями».

В своем комментарии российский МИД фактически обвинил США в проведении такой внешней политики, что даже Индия вынуждена разрабатывать и испытывать ракетное вооружение для использования в космическом пространстве. В качестве одного из главных идеологов концепции «безопасного космоса», Россия призвала Индию присоединиться к программе по недопущению гонки вооружений в космосе.

По мнению Корыбко, данный комментарий Москвы можно интерпретировать следующим образом: Индия является «страной-изгоем», так как на испытания ее нового ракетного оружия напрямую повлияли США, и Россия этого не одобряет.

Журналист полагает, что Индия не последует совету присоединиться к созданному Китаем и Россией многостороннему механизму по предотвращению вооружения космоса. Также он предположил, что сейчас Россия куда больше настроена сотрудничать с Пакистаном, чем с Индией, которая, в свою очередь, находится в сфере влияния США.