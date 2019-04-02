Сирия итоги за сутки на 2 апреля 06.00: в Хомсе уничтожена «спящая ячейка» ИГ, курды не пропустили гумконвой в затопленные районы Хасаки

Сирия, 2 апреля. В Хомсе уничтожена «спящая ячейка» ИГ1, курды не пропустили грузовики Красного Креста в затопленные районы Хасаки, SDF проводят массовые аресты в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме, уничтожили «спящую ячейку» ИГ в Хомсе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: переместила отравляющие вещества в Идлибе.

Курды: убили гражданского в Ракке, не пропустили гуманитарный конвой в затопленные районы Хасаки, потеряли несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: вели бои с SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) провели разведывательную операцию в захваченном террористами «Джебхат ан-Нусры»1 районе на западе провинции Алеппо, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Одновременно с этим Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщал о боях между САА и радикалами недалеко от Хрейтана.

На севере региона в течение дня продолжались перестрелки между турецкими войсками и курдскими военизированными отрядами, писал Twitter-канал (@EsiscTeam). Ранее в столкновениях с «Демократическими силами Сирии» (SDF) ВС Турции потеряли трех военнослужащих убитыми и трех ранеными. В конце дня Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщил, что одна из ракет, выпущенных курдскими бандформированиями, упала на позиции САА к западу от Аль-Баба. По сведениям автора публикации, в результате инцидента погиб один военнослужащий армии САР и еще два бойца получили ранения. Официально данная информация не подтверждена.

Военный патруль турецкой армии был зафиксирован в районе Тель аль-Айс на юге провинции Алеппо, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Кафр-Акар недалеко от административного центра региона, передавало Al-Manar News. Жители поселения получили 500 продуктовых наборов общим весом более двух тонн.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачищать территорию восточной части провинции Хомс от следов присутствия террористов «Исламского государства». Информационное агентство Step News писало, что в ходе одного из рейдов недалеко от Пальмиры бойцы правительственных сил САР обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ1. Банда джихадистов была нейтрализована.

Также, по сведениям информагентства, в район населенного пункта Эс-Сухне прибыли дополнительные силы сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольные «Исламскому государству» каналы сообщали, что радикальные исламисты атаковали позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Данную информацию опубликовал военный Twitter-канал (@EsiscTeam).

Позже в населенном пункте Ибриз произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF). Местный источник передавал в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в результате инцидента было убито несколько боевиков курдского отряда. Другой Twitter-канал (@Jounaidi36) сообщал об атаке «Исламского государства» на позиции SDF в районе Аль-Багуз. В результате столкновения «демократические силы» потеряли пять бойцов.

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт в районе поселения Ат-Таяна.

В пустыне на юго-западе региона пропала группа военнослужащих сирийской армии, сообщало Al-Masdar News. Предположительно, бойцы правительственных сил САР были похищены террористами ИГ.

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами радикальных исламистов в населенном пункте Анхиль, передавало информационное агентство SANA. Отмечалось, что среди вооружения было найдено большое количество тяжелых пулеметов и пушек производства США.

Напомним, провинция Даръа, наряду с Эль-Кунейтрой, была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом 2018 года.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб в течение суток продолжались боестолкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) о перестрелках между правительственными войсками САР и джихадистами недалеко от населенного пункта Тахтая. Также, по сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), бои шли в окрестностях города Хан Шейхун.

Патрули ВС Турции были замечены в районе Аль-Сирмана, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@leventkemaI). Также, по сведениям Twitter-канала (@leventkemaI), над провинцией Идлиб совершали разведывательные полеты турецкие ВВС.

Военный Twitter-канал (@Salah_Addin_) передавал, что террористы «Джебхат ан-Нусры» вывозят отравляющие вещества, предназначавшиеся для инсценировки химической атаки, из Джиср аш-Шугура и Маарет Мисрина. Отмечалось, что джихадистам пришлось предпринять данные действия в связи с резонансом, вызванным сообщениями о подготовке провокации.

Провинция Ракка

Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) по неизвестным причинам расстреляли гражданского, пытавшегося покинуть населенный пункт Тель Абъяд.

Также, по данным SOHR, курды проводят массовые аресты в административном центре провинции Ракка. Задержанных обвиняют в связях с «Исламским государством».

В Ракке произошла детонация самодельного взрывного устройства, писал Twitter-канал (@Bosni94). По данным автора публикации, в результате инцидента было убито два члена курдского ополчения.

Позже неизвестные застрелили еще одного члена «демократических сил» в поселении Аль-Карама. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@OGNreports).

Провинция Хама

На севере провинции Хама в течение суток шли бои между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что после ряда провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований правительственные войска САР открыли огонь по их укрытиям в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Кроме того, столкновения отмечались недалеко от города Мхарде. Об этом писал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Из-за наводнения в западной части региона случился оползень, в результате которого погиб гражданский, сообщал местный Twitter-канал (@SyrianReporters).

Провинция Хасака

Из-за продолжительных проливных дождей большое количество населенных пунктов провинции Хасака оказалось затоплено, писало информационное агентство Orient News, ссылаясь на сведения местных источников. Активисты Красного Креста пытались организовать доставку гуманитарной помощи в затопленные поселения, однако боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится данный район, заблокировали дорогу для грузовиков гуманитарной организации.

Ирак

В населенном пункте Шейх Тами на востоке провинции Дияла прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадало два военнослужащих иракской армии.

Силы безопасности раскрыли и арестовали четырех террористов «Исламского государства», скрывавшихся среди перемещенных лиц в лагере на территории провинции Киркук, сообщает Iraqi News.

Также бойцы правительственных сил Ирака нейтрализовали радикала ИГ в районе Аль-Халидия провинции Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)