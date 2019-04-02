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Сирия итоги за сутки на 2 апреля 06.00: в Хомсе уничтожена «спящая ячейка» ИГ, курды не пропустили гумконвой в затопленные районы Хасаки

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Сирия итоги за сутки на 2 апреля 06.00: в Хомсе уничтожена «спящая ячейка» ИГ, курды не пропустили гумконвой в затопленные районы Хасаки

Сирия, 2 апреля. В Хомсе уничтожена «спящая ячейка» ИГ1, курды не пропустили грузовики Красного Креста в затопленные районы Хасаки, SDF проводят массовые аресты в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме, уничтожили «спящую ячейку» ИГ в Хомсе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: переместила отравляющие вещества в Идлибе.  

Курды: убили гражданского в Ракке, не пропустили гуманитарный конвой в затопленные районы Хасаки, потеряли несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: вели бои с SDF в Алеппо.   

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий – Алеппо

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) провели разведывательную операцию в захваченном террористами «Джебхат ан-Нусры»1 районе на западе провинции Алеппо, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Одновременно с этим Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщал о боях между САА и радикалами недалеко от Хрейтана.

На севере региона в течение дня продолжались перестрелки между турецкими войсками и курдскими военизированными отрядами, писал Twitter-канал (@EsiscTeam). Ранее в столкновениях с «Демократическими силами Сирии» (SDF) ВС Турции потеряли трех военнослужащих убитыми и трех ранеными. В конце дня Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщил, что одна из ракет, выпущенных курдскими бандформированиями, упала на позиции САА к западу от Аль-Баба. По сведениям автора публикации, в результате инцидента погиб один военнослужащий армии САР и еще два бойца получили ранения. Официально данная информация не подтверждена.

Военный патруль турецкой армии был зафиксирован в районе Тель аль-Айс на юге провинции Алеппо, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Кафр-Акар недалеко от административного центра региона, передавало Al-Manar News. Жители поселения получили 500 продуктовых наборов общим весом более двух тонн.

Провинция Хомс

Карта военных действий – Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачищать территорию восточной части провинции Хомс от следов присутствия террористов «Исламского государства». Информационное агентство Step News писало, что в ходе одного из рейдов недалеко от Пальмиры бойцы правительственных сил САР обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ1. Банда джихадистов была нейтрализована.

Также, по сведениям информагентства, в район населенного пункта Эс-Сухне прибыли дополнительные силы сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий – Дейр-эз-Зор

Подконтрольные «Исламскому государству» каналы сообщали, что радикальные исламисты атаковали позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Данную информацию опубликовал военный Twitter-канал (@EsiscTeam).

Позже в населенном пункте Ибриз произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF). Местный источник передавал в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в результате инцидента было убито несколько боевиков курдского отряда. Другой Twitter-канал (@Jounaidi36) сообщал об атаке «Исламского государства» на позиции SDF в районе Аль-Багуз. В результате столкновения «демократические силы» потеряли пять бойцов.  

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт в районе поселения Ат-Таяна.

В пустыне на юго-западе региона пропала группа военнослужащих сирийской армии, сообщало Al-Masdar News. Предположительно, бойцы правительственных сил САР были похищены террористами ИГ.

Провинция Даръа

Карта военных действий – Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами радикальных исламистов в населенном пункте Анхиль, передавало информационное агентство SANA. Отмечалось, что среди вооружения было найдено большое количество тяжелых пулеметов и пушек производства США.

Напомним, провинция Даръа, наряду с Эль-Кунейтрой, была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Карта военных действий – Идлиб

На юге провинции Идлиб в течение суток продолжались боестолкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) о перестрелках между правительственными войсками САР и джихадистами недалеко от населенного пункта Тахтая. Также, по сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), бои шли в окрестностях города Хан Шейхун.

Патрули ВС Турции были замечены в районе Аль-Сирмана, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@leventkemaI). Также, по сведениям Twitter-канала (@leventkemaI), над провинцией Идлиб совершали разведывательные полеты турецкие ВВС.

Военный Twitter-канал (@Salah_Addin_) передавал, что террористы «Джебхат ан-Нусры» вывозят отравляющие вещества, предназначавшиеся для инсценировки  химической атаки, из Джиср аш-Шугура и Маарет Мисрина. Отмечалось, что джихадистам пришлось предпринять данные действия в связи с резонансом, вызванным сообщениями о подготовке провокации.

Провинция Ракка

Карта военных действий – Ракка

Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) по неизвестным причинам расстреляли гражданского, пытавшегося покинуть населенный пункт Тель Абъяд.

Также, по данным SOHR, курды проводят массовые аресты в административном центре провинции Ракка.  Задержанных обвиняют в связях с «Исламским государством».

В Ракке произошла детонация самодельного взрывного устройства, писал Twitter-канал (@Bosni94). По данным автора публикации, в результате инцидента было убито два члена курдского ополчения.

Позже неизвестные застрелили еще одного члена «демократических сил» в поселении Аль-Карама. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@OGNreports).

Провинция Хама

Карта военных действий – Хама

На севере провинции Хама в течение суток шли бои между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что после ряда провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований правительственные войска САР открыли огонь по их укрытиям в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Кроме того, столкновения отмечались недалеко от города Мхарде. Об этом писал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Из-за наводнения в западной части региона случился оползень, в результате которого погиб гражданский, сообщал местный Twitter-канал (@SyrianReporters).

Провинция Хасака

Карта военных действий – Хасака

Из-за продолжительных проливных дождей большое количество населенных пунктов провинции Хасака оказалось затоплено, писало информационное агентство Orient News, ссылаясь на сведения местных источников. Активисты Красного Креста пытались организовать доставку гуманитарной помощи в затопленные поселения, однако боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится данный район, заблокировали дорогу для грузовиков гуманитарной организации.   

Ирак

Карта военных действий – Ирак

В населенном пункте Шейх Тами на востоке провинции Дияла прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадало два военнослужащих иракской армии.

Силы безопасности раскрыли и арестовали четырех террористов «Исламского государства», скрывавшихся среди перемещенных лиц в лагере на территории провинции Киркук, сообщает Iraqi News.

Также бойцы правительственных сил Ирака нейтрализовали радикала ИГ в районе Аль-Халидия провинции Анбар.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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