МИД РФ заявил о важности сохранения космоса свободным от оружия

Москва, 1 апреля. Россия готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космоса свободным от оружия как одного их условий обеспечения мира, говорится в заявлении МИД РФ по итогам работы группы правительственных экспертов ООН по практическим мерам по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

На минувшей неделе в Женеве завершила работу группа правительственных экспертов, которая должна была разработать международный договор по предотвращению гонки вооружений в космосе.

В последний день, когда Группе практически удалось подготовить итоговый доклад, эксперт США заблокировал его принятие, не объясняя свои действия.

В МИД РФ напомнили, что ранее Вашингтон принял решение о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году. При этом Штаты являются ярыми противниками российских инициатив по ПГВК.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос о предотвращении гонки вооружений в космосе остается для Москвы в приоритете.

«Готовы вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида в качестве одного из условий обеспечения международного мира и безопасности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

При этом в ведомстве выразили разочарование тем, что не все государства готовы к равноправному сотрудничеству в этом вопросе.

Ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, МИД РФ предостерег Индию от участия в гонке вооружений в космосе в ответ на противоспутниковые учения этой страны. В ведомстве выразили мнение, что действия Индии во многом стали результатом деградации в сфере контроля над вооружениями, к которой привела политика Вашингтона.