США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки российских С-400

Вашингтон, 1 апреля. США прекратили поставки Турции материалов для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за планов Анкары приобрести у Москвы российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

О решении Вашингтона сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Они подчеркнули, что это первый конкретный шаг США по блокировке поставок материалов для самолетов союзнику по НАТО в свете контракта с другой страной.

Стоит отметить, что в последнее время вопрос передачи Анкаре истребителей F-35 активно обсуждался в Соединенных Штатах. На днях сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, который запрещает передачу Турции этих машин. Согласно документу, ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Анкара не сможет гарантировать отказ от покупки ЗРС С-400 у Москвы.

В Турции в ответ потребовали от Вашингтона вернуть потраченные Анкарой деньги, если соглашение будет разорвано.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что вопрос поставки комплексов С-400 давно решен, а Анкара не будет предпринимать никаких шагов назад из-за позиции США. Турецкие власти считают, что российское оружие не уступает аналогам НАТО по качеству, при этом стоит дешевле.

Согласно контракту, заключенному между Россией и Турцией, речь идет о четырех дивизионах С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Поставки начнутся в октябре 2019 года. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.

Напомним, С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. С российской стороной переговоры по их приобретению ведут не только Турция, но и Саудовская Аравия, и Катар, а весной 2018 года С-400 были поставлены в Китай.

Оказывает давление Вашингтон на Анкару не только в вопросе F-35. Как заявила и. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, США продолжат вести переговоры с Турцией о возможности поставки ей комплексов Patriot только в том случае, если Анкара не станет доводить до конца сделку о приобретении С-400 у Москвы.