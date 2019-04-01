МИД РФ призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Москва, 1 апреля. Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращение его в еще одну сферу противостояния остается главным внешнеполитическим приоритетом России. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Москва открыта к равноправному диалогу со всеми странами для сохранения космоса свободным от оружия любого вида. Такой шаг является одним из условий обеспечения международного мира и безопасности.

«К сожалению, не все государства настроены на ответственный разговор по этому вопросу. Срыв работы группы правительственных экспертов по ПГВК — яркое тому подтверждение», — отметили в МИД РФ.

Россия и дальше будет совместно с единомышленниками по ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС и ДН последовательно и настойчиво проводить политику предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, добавили в ведомстве. Москва, говорится в сообщении, призывает все государства ООН последовать ее примеру.

О том, что в мире началась интенсивная работа по освоению дальнего космоса, заявлял ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия в настоящее время входит в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе.

Комментируя заявление Рогозина и рассуждая над тем, сможет ли РФ составить реальную конкуренцию китайскому, европейскому и американскому космическим агентствам в новой космической гонке, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что все зависит от того, как быстро российские инженеры смогут создать сверхтяжелую ракету.