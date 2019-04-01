В США опасаются незаметного прорыва российских атомных подлодок «до Великих озер»

Москва, 1 апреля. Американские эксперты назвали одними из лучших в мире российские атомные подводные лодки проекта 955 «Борей». Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

По мнению экспертов, ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» несет меньше баллистических ракет, чем подлодки проекта 941 «Акула», однако превосходит предшественников по ряду параметров. «Бореи» являются самыми тихими атомными подводными лодками. При этом все крейсеры проекта 955 вооружены ракетами «Булава», которые предназначены для обхода любых систем противоракетной обороны противника.

Кроме того, эксперты National Interest обратили внимание на подводные лодки проекта 885 «Ясень». Издание напомнило, что в 2018 году в состав Северного флота ВС России вошел головной корабль проекта «Северодвинск». Эксперты отмечают, что российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения вооружена крылатыми ракетами «Калибр», дальность действия которых достигает 2,5 тысяч километров. «Северодвинск» может нести 32 ракеты «Калибр» с двойными ядерными боеголовками. Американские эксперты уверены, что тихий и быстрый «Северодвинск» может незаметно приблизиться к восточному побережью США или «прорваться внутрь страны до Великих озер».

Ранее военные эксперты The National Interest назвали правильным решение российских властей отказаться от планов по модернизации советских подводных лодок проекта 941 «Акула». По словам экспертов, в Москве прекрасно осознают, что гораздо дешевле построить две новые подлодки, чем модернизировать старые.