Сирия новости 1 апреля 22.30: курды потеряли более пяти боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Хомсе уничтожена «спящая ячейка» ИГ

Сирия, 1 апреля. Курды потеряли более пяти боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Хомсе ликвидирована «спящая ячейка» ИГ1, на юге Идлиба продолжаются бои между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Идлибе, уничтожили «спящую ячейку» ИГ в Хомсе.

Курды: потеряли несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Ракета, выпущенная боевиками курдских бандформирований, упала на позиции правительственных войск САР к западу от Аль-Баба, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погиб один военнослужащий армии САР и еще два бойца получили ранения. Официально данная информация не подтверждена.

На юге региона не прекращаются столкновения между сирийской армией и радикальными исламистами, пишет Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачищать территорию восточной части провинции Хомс от следов присутствия террористов «Исламского государства»1. Информационное агентство Step News пишет, что в ходе одного из рейдов недалеко от Пальмиры бойцы правительственных сил САР обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ1. Банда джихадистов была нейтрализована.

Также, по сведениям информагентства, в район населенного пункта Эс-Сухне прибыли дополнительные силы сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Ибриз на востоке провинции Дейр-эз-Зор произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF). Местный источник передает в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в результате инцидента было убито несколько боевиков курдского отряда.

Другой Twitter-канал (@Jounaidi36) сообщает об атаке «Исламского государства» на позиции SDF в районе Аль-Багуз. В результате столкновения «демократические силы» потеряли пять бойцов.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются боестолкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) о перестрелках между правительственными войсками САР и джихадистами недалеко от населенного пункта Тахтая.

Также, по сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), бои идут в окрестностях города Хан Шейхун.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)