Мать-инвалид пытается вернуть право на опеку. ФАН-ТВ

В день смеха в Петербурге произошла совсем не смешная история. В Выборгском суде прошло предварительное слушание по делу матери-инвалида по слуху, у которой отобрали двоих детей.

Олеся Уткина с двумя детьми жили в комнате в коммунальной квартире. Как это нередко бывает — между соседями была война за территории общего пользования. Одна из соседок Олеси пожаловалась в органы опеки, мол, мать — пьяница, а дети предоставлены сами себе. В коммуналку незамедлительно прибыли специалисты и изъяли детей.

На предварительное слушание по делу об опеке прокурор предоставил справку из наркологического диспансера, где Уткиной поставили неутешительный диагноз — алкогольная зависимость второй степени в активной фазе. Для матери и ее представителей новость была шоковой, они комментируют ситуацию: «Наверное, это просто отписка, врач не разобрался, а может быть и в чужую медкарту заглянул по ошибке». Ответчица предоставила справку из того же диспансера и даже от того же врача: на учете состоит, анализы в норме.

Истец и прокурор настроены решительно, никаких комментариев по этому поводу не дают. К делу с их стороны приобщены внушительные справки о привлечении к административной ответственности за несоблюдение родительских обязанностей, а также об отсутствии места работы с 2011 года. Ухудшает ситуацию и то, что в свидетельствах о рождении в графе «отцовство» стоит прочерк, следовательно, алименты на детей Ольга не получает. Фактически, женщина проживает за счет детских пособий.

На вопрос: «Кому все это надо?» Олеся с тоской отвечает, что соседи просто-напросто хотят улучшить свои жилищные условия. Защита Уткиной просит вернуть матери опеку, а также разрешить ей совместно с детьми проживать в помещении, которое предоставит кризисный центр в Невском районе. Суд назначил слушание по существу на 8 апреля.