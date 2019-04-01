«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети

Москва, 1 апреля. Специалисты «Лаборатории Касперского» заявили, что пиратские серии «Игры престолов», скачиваемые в Сети, чаще всего подвержены вирусному заражению.

Эксперты проанализировали статистику 2018 года, чтобы выяснить, с какими файлами на компьютеры пользователей чаще всего попадают вредоносные программы. Особое внимание было уделено сериалам, которые пользуются популярностью у россиян, чтобы определить самый «вирусный» из них.

«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.

Они уточнили при этом, что новые серии этого проекта в прошлом году не выходили. Во время выхода новых серий «Игры престолов» в 2017 году показатель вирусных заражений был еще выше — 22%.

Специалисты предупредили, что опаснее всего заключительные серии каждого сезона: в них киберприступники пытаются спрятать как можно больше вирусов. В 2018 году вредоносные программы, которые притворялись «Игрой престолов», атаковали около 21 тысячи пользователей. Специалистам удалось выявить 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

Однако «Игра престолов» является не единственным опасным пиратским контентом в Сети. Киберпреступники также активно заражают файлы с сериями «Ходячих мертвецов», «Форс-мажоров», «Стрелы», «Теории большого взрыва», «Викингов», «Сверхъестественного», «Это мы», «Анатомии страсти» и «Хорошего доктора», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов» попала в Сеть за три недели до официальной премьеры.